Лавров: Россия и КНР договорились сотрудничать для созыва саммита "пятерки" СБ ООН

Москва и Пекин намерены собрать всех постоянных участников СБ ООН.

Сергей Лавров заявил о том, что Россия и КНР договорились тесно сотрудничать для созыва саммита "пятерки" Совета Безопасности ООН. Об этом глава российского МИД рассказал на пресс-конференции по итогам встречи с китайским коллегой Ван И.

По словам дипломата, стороны договорились сотрудничать для реализации предложения президента РФ Владимира Путина о созыве саммита, в который должны войти Москва, Лондон, Пекин, Вашингтон и Париж. Эти представители являются постоянными членами СБ ООН.

Мы отметили деструктивный характер действий Вашингтона, который подрывает глобальную стратегическую стабильность. В результате этих действий усиливается напряженность в различных регионах мира, в том числе вдоль границ РФ и КНР Сергей Лавров, глава МИД России

Чиновник отметил, что Китай, как и Россия, не приемлет попытке американской стороны дестабилизировать Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Лавров напомнил, что что резолюция 2231 СБ ООН является международной договоренностью.

Лавров: действия ФРГ по Навальному похожи на ситуацию с Солсбери.

