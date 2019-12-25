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Лавров: Россия и КНР договорились сотрудничать для созыва саммита "пятерки" СБ ООН
Сегодня, 13:11
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Лавров: Россия и КНР договорились сотрудничать для созыва саммита "пятерки" СБ ООН

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Москва и Пекин намерены собрать всех постоянных участников СБ ООН.

Сергей Лавров заявил о том, что Россия и КНР договорились тесно сотрудничать для созыва саммита "пятерки" Совета Безопасности ООН. Об этом глава российского МИД рассказал на пресс-конференции по итогам встречи с китайским коллегой Ван И. 

По  словам дипломата, стороны договорились сотрудничать для реализации предложения президента РФ Владимира Путина о созыве саммита, в который должны войти Москва, Лондон, Пекин, Вашингтон и Париж. Эти представители являются постоянными членами СБ ООН.

Мы отметили деструктивный характер действий Вашингтона, который подрывает глобальную стратегическую стабильность. В результате этих действий усиливается напряженность в различных регионах мира, в том числе вдоль границ РФ и КНР

Сергей Лавров, глава МИД России

Чиновник отметил, что Китай, как и Россия, не приемлет попытке американской стороны дестабилизировать Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Лавров напомнил, что что резолюция 2231 СБ ООН является международной договоренностью.

Лавров: действия ФРГ по Навальному похожи на ситуацию с Солсбери.
 

Теги: китай, мид, саммит оон, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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