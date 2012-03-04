Лавров: Польша начала активно осваивать украинскую территорию

Польша начала активно осваивать украинскую территорию. Об этом заявил глава МИД России Сергей Ларвов на брифинге в Ереване.

По его словам, тем политикам, которые допускают неодобрительные высказывания в адрес России, следует заняться изучением своей истории и событий, лежащих в основе польского государства. Ранее президент Польши Анджей Дуда сравнил президента РФ Владимира Путина с Адольфом Гитлером.

Пока мы видим, что за разговорами о недопустимости какого-либо диалога с Россией польские коллеги начинают активно осваивать украинскую территорию. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров усомнился в необходимости ответных санкций против Зеленского.

Видео: МИД России