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Лавров: Польша начала активно осваивать украинскую территорию

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Польша начала активно осваивать украинскую территорию. Об этом заявил глава МИД России Сергей Ларвов на брифинге в Ереване.

По его словам, тем политикам, которые допускают неодобрительные высказывания в адрес России, следует заняться изучением своей истории и событий, лежащих в основе польского государства. Ранее президент Польши Анджей Дуда сравнил президента РФ Владимира Путина с Адольфом Гитлером.

Пока мы видим, что за разговорами о недопустимости какого-либо диалога с Россией польские коллеги начинают активно осваивать украинскую территорию.

Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров усомнился в необходимости ответных санкций против Зеленского.

Видео: МИД России

Теги: мид россии, польша, сергей лавров, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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