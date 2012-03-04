Лавров усомнился в необходимости ответных санкций против Зеленского

Ранее президент Украины ввел санкции против официальных российских лиц.

Глава МИД России Сергей Лавров усомнился в необходимости ответных санкций против президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил на брифинге в Ереване.

Вчера, 9 июня, украинский лидер ввел персональные санкции против президента России Владимира Путина, главы МВД РФ Владимира Колокольцева, а также министра обороны Сергея Шойгу. В санкционный список также попал глава российского МИД.

Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны - чем бы дитя ни тешилось. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров призвал Киев перестать затягивать процесс вывоза зерна.

Видео: МИД России