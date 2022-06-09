Лавров призвал Киев перестать затягивать процесс вывоза зерна

Он напомнил о коридорах безопасности, которыми могут воспользоваться любые суда с грузами.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал Киев перестать затягивать процесс вывоза украинского зерна. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Ереване.

Лавров напомнил, что российские военные организуют коридоры безопасности, которыми могут воспользоваться любые суда с грузами, ожидающие выход из портов Черного моря. Однако, по его словам, украинская сторона должна разминировать прибрежную полосу, которая находится под их контролем.

Надеюсь, что украинцы осознают безальтернативность решения этого вопроса именно на этой основе, которая понятна, разумна и объективна. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что договоренности по нормализации отношений Армении и Азербайджана будут достигнуты

Видео: МИД России