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Лавров: НАТО нуждается в Черногории и Северной Македонии

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По словам главы МИД, обе страны стали "подвевалами больших дяденек".

НАТО нуждается в Черногории и Северной Македонии для сдерживания России в Европе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

По его словам, членство двух стран в альянсе показало, зачем они нужны были НАТО. Лавров отметил, что Черногория и Северная Македония стали "подвевалами больших дяденек" и успешно справились со своей ролью.

Также глава ведомства отметил, НАТО за счет Черногории и Северной Македонии пытается расширят антироссийские плацдармы в Европе.

Ранее Лавров назвал решение Запада не пропустить его самолет в Сербию беспрецедентным.

Видео: МИД России

Теги: мид россии, нато, северная македония, сергей лавров, черногория
Категории: Лента новостей, Новости России,

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