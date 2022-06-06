Лавров: НАТО нуждается в Черногории и Северной Македонии

По словам главы МИД, обе страны стали "подвевалами больших дяденек".

НАТО нуждается в Черногории и Северной Македонии для сдерживания России в Европе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

По его словам, членство двух стран в альянсе показало, зачем они нужны были НАТО. Лавров отметил, что Черногория и Северная Македония стали "подвевалами больших дяденек" и успешно справились со своей ролью.

Также глава ведомства отметил, НАТО за счет Черногории и Северной Македонии пытается расширят антироссийские плацдармы в Европе.

Ранее Лавров назвал решение Запада не пропустить его самолет в Сербию беспрецедентным.

Видео: МИД России