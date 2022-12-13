Лавров: НАТО де-юре участвует в конфликте на Украине

По его словам, такая безответственная линия повышает угрозу прямого столкновения ядерных держав.

НАТО де-юре участвует в конфликте на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на XI международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

По его словам, такая безответственная линия повышает угрозу прямого столкновения ядерных держав. Лавров отметил, что Москва направляет западным столицам сигналы о недопустимости такого сценария, но их либо игнорируют, либо искажают в пропагандистских целях.

Ранее Лавров обвинил США в целенаправленном нагнетании ситуации вокруг Тайваня.

Видео: МИД России