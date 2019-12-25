Лавров: Москва и Пекин расширяют стратегическое сотрудничество

Он отметил, что расширение происходит на фоне стратегического курса США на двойное сдерживание развития стран.

Москва и Пекин расширяют стратегическое сотрудничество. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Китая Ван И.

Министр иностранных дел РФ отметил, что расширение сотрудничества происходит на фоне стратегического курса США на двойное сдерживание развития стран. Лавров подчеркнул, что у внутренних резервов отношений Москвы и Пекина есть огромный потенциал.

Мы высоко оцениваем результаты пекинского саммита, где наши лидеры подробно обсудили задачи нашего стратегического партнерства. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что компании России и Вьетнама продолжат совместную работу вопреки санкциям

Фото: МИД России