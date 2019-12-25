Лавров: Евросоюз пытается уйти от честного диалога лицом к лицу, избрав путь санкций

Глава МИД РФ рассказал, что трагедия на Украине является последствием попустительства Запада.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что Евросоюз пытается уйти от честного диалога лицом к лицу, избрав путь санкционного давления на Россию. Соответствующее заявление чиновник сделал на международной конференции по разоружению в Женеве. Режим экономических ограничений в РФ назвали односторонним и нелегитимным.

Рад выступить на Конференции по разоружению. Надеялся сделать это вживую, находясь в Женеве. Однако это оказалось невозможным из-за отказа ЕС соблюдать одно из основополагающих прав человека - право на свободу передвижения. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По словам Лаврова, руководство ЕС уходит прямых контактов, призванных способствовать нахождению политических развязок в острых международных конфликтах. По мнению министра, ситуация на Украине является результатом попустительства западных покровителей в отношении сформированного преступного киевского режима,к которому страна пришла после государственного переворота в 2014 году.

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Фото и видео: МИД России

