Лавров: AUUKUS провоцирует начало нового витка гонки вооружений

Глава МИД РФ рассказал о том, что новое военное соглашение создает риски для региона и мира.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что AUUKUS (военное трехстороннее сотрудничество между Великобританией, США и Австралией) провоцирует начало нового витка гонки вооружений. Такое заявление чиновник сделал во время выступления на конференции по разоружению, которая проводится в Женеве.

У нас вызывает вопросы противоречивая затея…по созданию закрытого партнерства…Негативно влияет на режим ядерного нераспространения, провоцирует напряженность, причем не только в АТР. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что лидеры Австралии, Великобритании и США в сентябре 2021 года года подписали соглашение о безопасности. В нем Канберра будет строить за счет использования американских технологий минимум восемь атомных подводных лодок. Первые субмарины будут готовы уже к 2036 году. Малайзия и Индонезия выступили с критикой подобных планов. СТраны добиваются сохранения безъядерного статуса региона.

Сергей Лавров назвал размещение ядерного оружия США в Европе неприемлемым.

Фото и видео: МИД России

