Глава МИД РФ рассказал о том, что в проблемы ЕС втянули американцы и англосаксы.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о том, что ЕС окончательно утратил свою автономию, а также несет колоссальные убытки из-за введенного ранее западного антироссийского санкционного давления. Об этом дипломат сообщил коллегам в Москве на заседании руководителей разведывательных структур и служб безопасности СНГ. По мнению эксперта, в таком положении Евросоюз оказался из-за того, что в кризис его втягивал Вашингтон.

Проводя свой бездумный курс по "отмене России", англосаксы добились безоговорочного подчинения всего коллективного Запада, НАТО, а также Европейского союза, который окончательно утратил свой курс на стратегическую автономию. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: Россия переживает судьбоносный этап в своей истории.

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