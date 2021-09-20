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Лава от вулкана подошла к жилым домам в Испании

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Власти эвакуируют местное население.

Лава от вулкана подошла к жилым домам в Испании. Об этом сообщили журналисты телеканала "360" со ссылкой на информацию, предоставленную Phys.org. В СМИ уточнили, что местные власти планируют эвакуировать с территории острова Пальма около пяти тысяч человек. 

Напомним, что извержение вулкана началось около озера Кабеса-де-Вака в Эль-Пасо вечером 19 сентября. В настоящее время потоки лавы заблокировали несколько автомобильных дорог. Они движутся в юго-западном направлении и дойдут до лесных и жилых районов. После этого лава переместится на побережье острова. 

Инцидент уже привел к возгораниям, повреждено несколько построек. Чиновники уточняют информацию о возможных пострадавших и ущербе. За последнюю неделю специалисты зарегистрировали в регионе 21 тысячу подземных толчков.

Извержение вулкана на испанском острове Пальма попало на видео.

Фото и видео: Youtube/The Sun

Теги: извержение вулкана, испания, лава, пальма
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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