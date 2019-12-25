Извержение вулкана на испанском острове Пальма попало на видео

Тенегия не извергался с 1971 года.

Извержение вулкана на испанском острове Пальма в Атлантическом океане сняли на видео. Известно, что Тенегия выбросил лаву во время извержения. Очевидцы зафиксировали на камерах мобильных устройств черные клубы дыма, исходящие от вулкана. Ранее об опасной ситуации рассказали в Twitter-аккаунте представител Вулканологического института Канарских островов (INVOLCAN).

Местные власти увеличили уровень опасности до оранжевого. В настоящее время специалисты перекрыли дороги к вулкану. Ведется эвакуация населения - тех, кто имеет ограниченную подвижность. Испанский национальный географический институт зафиксировал рост сейсмической активности на Пальме.

Напомним, что в предыдущий раз вулкан Тенегия извергался в 1971 году.

На юго-западе Японии произошло извержение вулкана.

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