Латвия просит перенести игры ЧМ-2021 по хоккею из Белоруссии и планирует начать переговоры об этом с Международной федерацией хоккея. Об этом сообщает портал Belarushockey.
Письмо в федерацию обсуждалось и на заседании правительства Латвии. Премьер-министр страны Кришьянис Кариньш одобрил предложение и заявил, что республика будет призывать ИИХФ найти другую страну для проведения соревнований в 2021 году. В случае отказа от переноса Латвия, по словам Кариньиша, будет бойкотировать турнир.
Сложно представить, как мы сможем вместе организовать чемпионат по хоккею после недавних событий в Белоруссии.
Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии
Чемпионат мира по хоккею должен пройти в Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года.
Ранее мы писали, что матч КХЛ между минским "Динамо" и "Йокеритом" отменен.
Фото: pixabay.com
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