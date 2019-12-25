Чемпионат мира по хоккею должен пройти в Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года.

Латвия просит перенести игры ЧМ-2021 по хоккею из Белоруссии и планирует начать переговоры об этом с Международной федерацией хоккея. Об этом сообщает портал Belarushockey.

Письмо в федерацию обсуждалось и на заседании правительства Латвии. Премьер-министр страны Кришьянис Кариньш одобрил предложение и заявил, что республика будет призывать ИИХФ найти другую страну для проведения соревнований в 2021 году. В случае отказа от переноса Латвия, по словам Кариньиша, будет бойкотировать турнир.

Сложно представить, как мы сможем вместе организовать чемпионат по хоккею после недавних событий в Белоруссии. Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

Чемпионат мира по хоккею должен пройти в Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года.

Ранее мы писали, что матч КХЛ между минским "Динамо" и "Йокеритом" отменен.

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