Власти из Риги раскрыли подробности размещения Балтийской линии обороны на госгранице.

Латвия хочет укрепить восточную государственную границу и планирует завершить проект к 2028 году. Соответствующее заявление сделал местный новостной портал радиотелевидения LSM со ссылкой на официальных представителей властей из Риги. Член совета Государственного контроля прибалтийской республики Гатис Литвинс сообщил прессе, что у него существуют опасения, касающиеся как сроков реализации проекта, так и качества работы над укреплением линии Балтийской обороны

В рамках создания на восточном приграничье с Россией и Белоруссией уже установлены различные противомобильные препятствия - так называемые зубы дракона, металлические ежи, бетонные блоки, вырыты противотанковые рвы… сообщени е иностранного СМИ

Напомним, что российский президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны-члены НАТО, потому что для Кремля в этом нет никакого смысла. Политический лидер отметил, что западные элиты регулярно запугивают европейское и прибалтийское население мнимой российской угрозой ради того, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем в своих государствах. По его словам, умные люди при этом прекрасно понимают, что имеют дело с фейк-ньюс.

В Эстонии призвали выйти из конвенции о защите женщин.

Фото: pxhere.com