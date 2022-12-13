Дополнительные "Ласточки" будут курсировать между Петербургом и Выборгом в февральские выходные

Поезда будут отправляться в утреннее время.

В предстоящие выходные, с 23 по 26 февраля, между Петербургом и Выборгом будут запущены дополнительные "Ласточки". Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Пассажирам из Северной столицы предлагают воспользоваться скоростными поездами № 7903 и № 7906 в праздничные дни, чтобы добраться до Выборгского замка или насладиться красотами парка Монрепо.

Состав № 7903 будет выезжать из Петербурга в Выборг в 09:20, а № 7906 довезёт горожан обратно из Ленобласти и будет стартовать 11:05. Поездка займёт чуть больше часа.

Ранее мы сообщили о том, что семнадцать электричек отменят в Петербурге 21 февраля.

Фото: Telegram / Спб-Главный