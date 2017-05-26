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В Смольном потребовали убрать ларьки из Таврического сада через суд
Сегодня, 13:04
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В Смольном потребовали убрать ларьки из Таврического сада через суд

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Демонтаж трёх сооружений должен был пройти ещё 27 июля 2022 года.

В связи с невыполнением требования КГИОП о демонтаже трех ларьков в Таврическом саду, собственник сооружений оказался ответчиком по иску, направленному ведомством в Арбитражный суд. Об этом сообщила пресс-служба госоргана. 

Отмечается, что ООО "Проджетто Итальяно" обязалось снести объекты незаконной торговли в прошлом месяце, однако этого так и не произошло. Это и послужило началом разбирательств: иск был подан 27 июля. 

В случае если собственник оставит ларьки на месте после обращения КГИОП в суд, он должен будет выплачивать по 100 тыс. рублей неустойки в день.

Ранее мы сообщили о том, что в  2024 году оранжереи Таврического сада превратят в культурное пространство.

Фото: Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры

Теги: ларьки, санкт-петербург, смольный, таврический сад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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