Лариса Канунникова перешла из КГА в Комитет по благоустройству

Бывший заместитель председателя Комитета по градостроительству и архитектуре Лариса Канунникова перешла в другое ведомство на ту же должность. Чиновница будет трудиться на Комитет по благоустройству. Соответствующая информация появилась в разделе на официальном сайте.
В обязанности петербурженки будут входить вопросы, связанные с формированием комфортной городской средой, а также программой комплексного благоустройства Северной столицы.
Напомним, что ранее Канунникова работала в сфере управления городским ландшафтом в КГА. Место она занимала в течение 14 лет, пока ее не сменил Алексей Мор.
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Фото: официальный сайт правительства Санкт-Петербурга
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