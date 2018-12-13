Лариса Канунникова перешла из КГА в Комитет по благоустройству

Экс-зампред КГА нашла новую работу в другом комитете Смольного.

Бывший заместитель председателя Комитета по градостроительству и архитектуре Лариса Канунникова перешла в другое ведомство на ту же должность. Чиновница будет трудиться на Комитет по благоустройству. Соответствующая информация появилась в разделе на официальном сайте.

В обязанности петербурженки будут входить вопросы, связанные с формированием комфортной городской средой, а также программой комплексного благоустройства Северной столицы.

Напомним, что ранее Канунникова работала в сфере управления городским ландшафтом в КГА. Место она занимала в течение 14 лет, пока ее не сменил Алексей Мор.

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Фото: официальный сайт правительства Санкт-Петербурга