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Лаппеенранта надеется на рост числа петербургских туристов
Сегодня, 16:35
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nastya960

Лаппеенранта надеется на рост числа петербургских туристов

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В следующем году из финского города начнут летать самолеты в Вену.

Австрийская компания Lauda анонсировала свой новый маршрут Лаппеенранта – Вена (Австрия). Об этом сообщила пресс-службе перевозчика.

Новый маршрут начнет действовать в конце марта 2020 года. Из Вены самолеты будут отправляться до Лаппеенранты дважды в неделю.

Представители воздушной гавани финского города уверены, что новый рейс привлечет к путешествию не только местных, но и русских туристов. К тому же, аэропорт находится не так далеко от Петербурга.

На выходных из Петербурга в Иматру отправилась первая "Ласточка".

Фото: pixabay 

 

Теги: вена, лаппеенранта, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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