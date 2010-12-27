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Из Петербурга в Иматру отправилась первая "Ласточка"
Сегодня, 10:54
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arteliseev

Из Петербурга в Иматру отправилась первая "Ласточка"

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Тестовый поезд в Финляндию отправился ранним субботним утром.

В 7:00 утра, 28 сентября, с Финляндского вокзала в Иматру отправился поезд "Ласточка". Рейс стал тестовым. 

Первыми пассажирами поезда стали государственные контрольные органы, спецалисты РЖД и пограничники. Специалисты изучают проблемы, которые могут появиться во время следования "Ласточки".

Отметим, что пропускной пункт в Финляндии сейчас работает в режиме грузового пропуска. Но вполне вероятно, что после 28 сентября начнется подготовка транспортного узла для пассажиропотока. 

Piter.TV ранее сообщал о том, как будет проходить тестовый выезд в Финляндию. 

Фото: Piter.TV

Теги: ласточка, поезд петербург - иматра, ржд, финляндия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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