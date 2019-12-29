Land Rover за 3 миллиона рублей украли у петербурженки

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах, в пятницу, 28 февраля, в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля.

Женщина рассказала, что от дома №10 по ул. Карбышева неизвестный мужчина похитил её Land Rover стоимостью в 3 миллиона рублей.

Известно, что автомобиль по КАСКО и ОСАГО не застрахован, дополнительными средствами спутниковой сигнализации тоже не оборудован.

Полиция разыскивает угонщика. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража").

Ранее мы сообщили, что петербургская полиция вышла на группировку угонщиков.

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