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Toyota представила новый Land Cruiser 300

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Внедорожник Land Cruiser 300 нового поколения появился на российском рынке.

Компания Toyota показала, как будет выглядеть версия  Land Cruiser 300 в исполнении GR Sport. 

Версия GR Sport получила широкую радиаторную решетку, светодиодные фары, новые колесные арки и увеличенные задние фонари. При этом масса уменьшилась на 200 килограммов.

В салоне на переднюю панель встроен экран с большой диагональю. Также модернизированы руль и центральная консоль.

Основные технические характеристики не будут отличаться от обычного внедорожника этой же марки.

Ранее Сбербанк и СберАвто упростили процесс покупки автомобиля.

Видео: YouTube / CarX

Теги: land cruiser, toyota, toyota land cruiser 300
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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