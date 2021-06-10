Toyota представила новый Land Cruiser 300

Компания Toyota показала, как будет выглядеть версия Land Cruiser 300 в исполнении GR Sport.
Версия GR Sport получила широкую радиаторную решетку, светодиодные фары, новые колесные арки и увеличенные задние фонари. При этом масса уменьшилась на 200 килограммов.
В салоне на переднюю панель встроен экран с большой диагональю. Также модернизированы руль и центральная консоль.
Основные технические характеристики не будут отличаться от обычного внедорожника этой же марки.
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Видео: YouTube / CarX
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