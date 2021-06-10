Toyota представила новый Land Cruiser 300

Внедорожник Land Cruiser 300 нового поколения появился на российском рынке.

Компания Toyota показала, как будет выглядеть версия Land Cruiser 300 в исполнении GR Sport.

Версия GR Sport получила широкую радиаторную решетку, светодиодные фары, новые колесные арки и увеличенные задние фонари. При этом масса уменьшилась на 200 килограммов.

В салоне на переднюю панель встроен экран с большой диагональю. Также модернизированы руль и центральная консоль.

Основные технические характеристики не будут отличаться от обычного внедорожника этой же марки.

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Видео: YouTube / CarX