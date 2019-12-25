Сбербанк и СберАвто упростили процесс покупки автомобиля

Клиенты могут в один клик оплатить понравившийся автомобиль. Личный помощник поможет оформить договор купли-продажи и доставить машину до подъезда покупателя.

Клиентам Сбера упростили услугу по покупке автомобиля онлайн. Сбербанк и СберАвто увеличили единовременный лимит платежа до 5 млн. Ранее суточный лимит составлял 1 млн рублей.

Услуга доступна всем клиентам банка на территории СЗФО. Сервис СберАвто резервирует сумму оплаты покупателя до постановки транспортного средства на учет, только после этого продавец получает средства. То есть финансовая часть сделки проводится безопасно для обеих сторон. Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

СберАвто – это сервис, через который можно купить автомобиль онлайн, оформить автокредит и страховку. Личный помощник поможет подобрать автомобиль, заказать осмотр и оценку машины по 250 параметрам, оформить договор купли-продажи и кредит онлайн. Авто доставят покупателю прямо к подъезду или в ближайший центр выдачи.

С увеличением лимита в СберБанк Онлайн до 5 млн рублей покупка авто стала еще удобнее – наши клиенты смогут в один клик оплатить понравившийся автомобиль, а не проводить транзакцию в несколько дней, ожидая свое авто. Олег Голубцов, CEO classified индустрии Сбера, сервис СберАвто

Купить автомобиль теперь можно, не выходя из дома. Для этого достаточно отправить несколько сообщений в чате приложения или на сайте. Благодаря СберАвто автодилеры могут сэкономить время на оформлении документов и ускорить сопровождение сделки.

Мобильное приложение СберАвто можно скачать в AppStore или Google Play. Кроме того, можно воспользоваться сайтом www.sberauto.com. В приложение и на сайт можно войти при помощи Сбербанк ID – единого аккаунта для удобного и безопасного входа на сервисы Сбербанка и партнеров.

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