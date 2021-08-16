Максимальная скорость автомобиля составляет 355 км/ч.

Итальянская компания Lamborghini официально представила суперкар Countach LPI 800-4, который посвящается прототипу 50-летней давности.

Автомобиль получил углепластиковый кузов, дизайн которого выполнен в стилистике предка 1971 года. Кроме того, разработчики сделали панорамную крышу из электрохромного стекла, которое можно сделать по необходимости прозрачным.

Новинку оснастили гибридной силовой установкой, в которую вошли 6,5-литровый бензиновый мотор, электродвигатель и роботизированная коробка передач на семь ступеней. Мощность автомобиля составляет 814 лошадиных сил. Разгон до 100 километров в час занимает 2,8 секунды. Максимальная скорость суперкара – 355 километров в час.

Вес машины составляет почти 1600 килограммов. Новинку выпустят ограниченным тиражом в 112 экземпляров. Первые клиенты получат свои долгожданные автомобили в первом квартале 2022 года.

Ранее Aston Martin представил гибридный серийный суперкар Valhalla.

Видео: Youtube/Lamborghini