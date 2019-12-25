Лайк статьи в интернете сокращает время на ее прочтение. Об этом заявили ученые, которые проанализировали поведение группы волонтеров. Добровольцам пришлось выполнять задания по прочтению текстов, а также к выражению своего отношения к ним.
Установлено, что пользователи, работающие в Интернете, на 7% меньше времени тратят на прочтении материалов на спорные темы. При отсутствии большого числа лайков под публикацией они глубже вникали в суть проблемы. Для пользователей нажатие кнопки "мне нравится" дает возможность не тратить время на анализ материала. В этом случае люди чаще соглашаются с позицией автора текста и меньше тратят время на чтение.
Пользователи новостных ресурсов ставят "лайки", чтобы не знакомиться с полным текстом материала. Основным методом выражения своего мнения является комментарий.
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Фото: Pixabay.com
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