В "Лахта Центре" ночью возникли проблемы с подсветкой

В центральной части небоскрёба образовалось тёмное пятно.

Вечером 31 мая петербуржцы заметили необычное — подсветка главного небоскреба города, "Лахта Центра" — работала не в полную силу. В центральной части здания образовалось темное пятно, что сразу вызвало вопросы у горожан.

В социальных сетях развернулись дискуссии о возможных причинах неполадок. Одни пользователи предполагают технический сбой в системе освещения, другие шутят, что кто-то просто "забыл включить" часть подсветки.

Напомним, что световое оформление небоскреба, которое обычно радует жителей и гостей города, является одной из визитных карточек Петербурга.

Ранее Piter.TV сообщал, что водитель погиб в ДТП под Петербургом после потери сознания.

Видео: 78.ru