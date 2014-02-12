Ладожский мост через Неву разведут на 45 минут в понедельник

С 15:00 до 15:45 под переправой пройдёт моторная яхта с максимальным высотным габаритом 18,9 м.

В понедельник, 25 июля, в Кировском районе Ленобласти состоится разводка Ладожского моста через Неву на федеральной трассе "Кола". Проезд по переправе будет недоступен с 15:00 до 15:45. Об этом автомобилистов предупредила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Отмечается, что в указанное время вниз по реке пройдёт моторная яхта с максимальным высотным габаритом 18,9 м.

Водителям принесли извинения за неудобства и посоветовали заранее планировать маршрут с учётом ограничений.

Ранее мы сообщили о том, что в августе между Московским проспектом и Софийской улицей на КАД перекроют 2 полосы.

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"