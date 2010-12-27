Ладожские нерпы продолжают раздражать областных рыбаков

Любители рыбалки обратились во всевозможные инстанции, но специалисты разводят руками, утверждая, что исключить нападения нерп невозможно.

Ладожские нерпы продолжают терроризировать любителей рыбалки. Рыбаки уже не знают к кому обратиться за помощью. Об этом пишет 47channel.ru со ссылкой на очевидцев.

Стало известно, что животные часто нападают на снасти во время выборки сетей. Они грабят рыбаков в открытую и нерп это абсолютно не смущает, так как они привыкли к людям. Чтобы достать рыбу, они нападают на сеть, выламывают металлические ворота на входах, а затем получают желаемое. Однако это не единственный способ легким способом достать себе рыбку. Они переворачивают рыбацкие лотки, грызут избы и многое другое.

Зоологи из "Фонда друзей балтийской нерпы" заявили, что противостояние между нерпами и рыболовами ведется уже давно. Они заявили, что пытаются найти выход из ситуации, но решить данную проблему не представляется возможным.

Ранее Piter.TV сообщил, что пациенты Тихвинской больницы пройдут спектр исследований с помощью нового томографа.

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