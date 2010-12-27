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Ладожские нерпы продолжают раздражать областных рыбаков
Сегодня, 17:26
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RipeHarvest

Ладожские нерпы продолжают раздражать областных рыбаков

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Любители рыбалки обратились во всевозможные инстанции, но специалисты разводят руками, утверждая, что исключить нападения нерп невозможно.

Ладожские нерпы продолжают терроризировать любителей рыбалки. Рыбаки уже не знают к кому обратиться за помощью. Об этом пишет 47channel.ru со ссылкой на очевидцев.

Стало известно, что животные часто нападают на снасти во время выборки сетей. Они грабят рыбаков в открытую и нерп это абсолютно не смущает, так как они привыкли к людям. Чтобы достать рыбу, они нападают на сеть, выламывают металлические ворота на входах, а затем получают желаемое. Однако это не единственный способ легким способом достать себе рыбку. Они переворачивают рыбацкие лотки, грызут избы и многое другое.

Зоологи из "Фонда друзей балтийской нерпы" заявили, что противостояние между нерпами и рыболовами ведется уже давно. Они заявили, что пытаются найти выход из ситуации, но решить данную проблему не представляется возможным.

Ранее Piter.TV сообщил, что пациенты Тихвинской больницы пройдут спектр исследований с помощью нового томографа.

Фото: pixabay.com

Теги: нерпы, новости ленобласти, рыбаки
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Происшествия,

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Аноним
Сегодня 17:50

С каких пор рыбаки плавают на " лотках" ? Трудновато на них плавать, м.б. лучше это делать на лодках?

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