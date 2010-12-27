Пациенты Тихвинской больницы пройдут спектр исследований с помощью нового томографа

Стоимость аппарата составляет 33 млн рублей. За счет новейшего программного обеспечения он может не только обследовать большую часть органов человека, но и выявлять сердечно-сосудистые заболевания и онкологические патологии.

В Тихвинской больнице пациенты смогут воспользоваться новым оборудованием. В рентгеновском отделении появился новый компьютерный томограф. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Томограф обладает специальной функцией модуляции дозы лучевой нагрузки. Таким образом, процедура становится безопасной для человека. Помимо этого, аппарат позволяет провести сканирование всего организма всего за полминуты. С помощью компьютерного томографа медики смогут исследовать головной мозг, сосуды, органы брюшной полости и грудной клетки. Новое оборудование даже позволит врачам определить травматологические и ортопедические повреждения у пациентов.

Средства на приобретение томографа были выделены из областного бюджета за счет реализации нацпроекта "Здравоохранение", который нацелен на борьбу с раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Выборге прошла международная конференция "Туризм в Выборгском районе 2019-2020".

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти