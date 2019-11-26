В ходе конференции обсудили перспективы развития туризма в Выборгском районе и Ленинградской области и Финляндии.

Во вторник, 26 ноября в Выборге прошла международная конференция "Туризм в Выборгском районе 2019-2020", в ходе которой участники обсуждали новые стратегии развития туристической отрасли в России, туристический потенциал Выборгского района Ленобласти, а также международные проекты сотрудничества с Финляндией.

Первая часть конференции была посвящена новым виткам в развитии туризма в этом году. Открыла конференцию председатель комитета экономики и инвестиций администрации Выборгского района Надежда Людвикова:

"Первым вопросом, который будет обсуждаться на конференции - это вновь принятая программа развития туризма РФ до 2035 года и непосредственно нашими проектами, которые мы планируем реализовывать для привлечения большего туристического внимания к нашему прекрасному городу", - отметила Людвикова.

В ходе конференции обсуждался вопрос о приграничном сотрудничестве с финским регионом Лаппеенранта. Были продемонстрированы проекты зимних и новогодних мероприятий. Проект "Туристический коридор Санкт-Петербург - Сайма" развивается за счет партнерства с транспортными компаниями. Руководитель департамента туризма рассказала, как важно сотрудничество в сфере туризма между двумя странами:

"Мы будем заинтересованы сегодня представить вам туристический коридор между Петербургом, Ленобластью и Лаппеенрантой, потому что у нас очень привлекательный общий регион для развития туризма. Уже были достигнуты определенные цели и в дальнейшем мы надеемся на более тесное сотрудничество, так как, по моему мнению, мире больше нет стран, между которыми могли бы объединить туристические потоки", - отметила Мирка Рахман

Также финны рассказали, как именно Лаппеенранта планирует справлять зимние праздники:

"Нашему городу исполняется 370 лет. Конечно, мы готовимся к мероприятиям. В первую очередь мы будем праздновать Рождество, потом Новый год и традиционная встреча деда мороза" - рассказала заместитель мера города Лаппеенранта Алина Куйянсиву

Под конец конференции прошел круглый стол, в ходе которого участники обменялись накопленным опытом, а также отметили важность развития экологического, гастрономического и делового туризма в регионах.

Ранее мы сообщали, что в Выборгском замке состоится научно-практическая конференция "Выборгские губернские чтения – 2019".

Видео: Piter.TV