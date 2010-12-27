"Lada" протаранила ограждение на скоростной трассе

Погибла пассажирка.

Как сообщает Региональное управление ГИБДД, на трассе М11 произошло ДТП с участием 46-летнего водителя и его 42-летней попутчицы. Машина марки "Lada" врезалась в разделительное ограждение на трассе. Женщина погибла.

Инцедент произошел утром воскресенья, 20 октября на 607-м километре новой трассы М11 Москва-Петербург. Водитель въехал на территорию Ленобласти рано утром. В районе 05:00 он не справился с управлением и совершил наезд на разделительное ограждение.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что на проспекте Энгельса две девушки попали под колеса автомобиля.

Фото: vk.com/m11_moscow