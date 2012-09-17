По словам директора певицы, медицинский персонал контролировал ее выступление.

Певица Лада Дэнс впервые после аварии вышла на сцену в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на директора исполнительницы Сергей Пудовкина.

Напомним, 5 августа Лада Дэнс попала в ДТП в Подольске. Пудовкин отметил, что певице провели операцию на лице. Она должна была выступать в Нижнем Новгороде в честь дня города. По словам директора, медицинский персонал контролировал ее выступление. Пудовкин уточнил, что певица принимала обезболивающие препараты.

Ранее мы сообщали, что группа The Killers извинилась за призыв считать русских братьями.

Видео: Telegram / SHOT