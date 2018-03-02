Lacoste поменял свой легендарный логотип на калифорнийскую морскую свинью и других

Знаменитый французский бренд Lacoste выпустил лимитированную коллекцию с редкими животными.

Знаменитый бренд Locoste, который запомнился легендарным крокодилом, выпустил коллекцию из 10 белых поло, на которых вместо традиционного логотипа изображены вымирающие животные.

Французский бренд совместно с Международным союзом охраны природы запустил ограниченную коллекцию поло, чтобы привлечь внимание к исчезающим видам животных. Эту информацию опубликовали на сайте Locoste.

Отмечается, что нестрандартная коллекция включает в себя десять белых поло, на которых изображены вымирающие животные. Всего их - 1775. Количество каждого из поло соответствует популяции животного, которое изображено на ней.

Например, в мире всего 50 северных тонкотелых лемуров насчитывает, столько же поло выпущено с изображением этого вида.

В новую коллекцию французского бренда входят такие животные, как уматранский тигр, калифорнийский кондор, анегадская игуана, саола, восточный черный номаскус, яванский носорог, какапо, бирманская кровельная черепаха и калифорнийская морская свинья.

Фото, видео: сайт lacoste.com