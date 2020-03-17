Киностудия "Ленфильм" начинает отбор проектов на участие в сценарно-режиссерской лаборатории

Работа будет идти в течение трех недель.

Петербургская киностудия "Ленфильм" совместно с продюсерским центром Potential объявляют о старте приема заявок на участие в бесплатной сценарно-режиссерской лаборатории "Ленфильм-дебют", которая запустится весной следующего года на базе киностудии. Конкурсанты, прошедшие отбор, смогут поработать на одной площадке с профессионалами.

В конкурсе может принять участие команда проекта (режиссер и авторы сценария). Заявку подает режиссер, который за своей спиной имеет хотя бы одну киноработу (короткий метр, веб-сериал, сериал, документальный фильм). Сама заявка должна состоять из: творческой биографии, синопсиса, сценария, режиссерской экспликации, мотивационного письма и ссылок на работы. Подать заявку на участие можно до 15 ноября.

Участники будут работать над развитием своих проектов под руководством креативного продюсера кинокомпании 1-2-3 Production Анны Гудковой и редактора Александры Васнецовой. Кураторами дебютных проектов станут Борис Хлебников, Наталия Мещанинова, Бакур Бакурадзе, Андрей Прошкин, Любовь Мульменко, Анна Пармас, Павел Костомаров и многие другие.

Программа развития Ленфильма подразумевает, что киностудия станет центром дебютного кино. И создание образовательной лаборатории — первый шаг на этом пути. Ольга Любимова, Министр культуры РФ

Ранее мы писали, что в октябре в Петербурге пройдет кинофестиваль Beat Weekend.

Фото: Piter.tv