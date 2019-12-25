В октябре в Петербурге пройдет кинофестиваль Beat Weekend

Основной площадкой Beat Weekend остается кинотеатр "Аврора".

С 12 по 20 октября в Петербурге в девятый раз пройдет фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend – региональная версия московского Beat Film Festival. Об этом Piter.tv рассказали организаторы мероприятия.

В этом году для жителей и гостей города подготовили 7 кинокартин Beat Film Festival, полюбившихся зрителям, – биография финского архитектора Алвара Аалто ("Аалто"), история кроссовок Air Jordan, созданных для баскетболиста Майкла Джордана ("Майкл и его "джорданы""), личный взгляд на электронную революцию от ее пионера, продюсера и диджея Лорана Гарнье ("Лоран Гарнье: Электрошок"), драма о легендарном скейтбордисте 90-х, чью жизнь изменила страшная катастрофа ("Шрамы Али Булалы"), история о жителях Нью-Йорка, ищущих любовь и секс в дейтинг-приложениях ("В поиске"), и исследование русской визуальной культуры от школы дизайна Bang Bang Education ("Лепота"). Также фестиваль подготовил для зрителей фильмы-победители Национального конкурса и киноленты о предпринимателях.

Программа фестиваля включает в себя не только кинопоказы, но и вечеринки, паблик-токи. Расписание и билеты доступны на официальном сайте кинофестиваля.

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Фото: beatfilmfestival.ru