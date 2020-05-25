Беглов: "L-тироксин начал поступать в аптеки Петербурга"

Также губернатор рассказал, что Минздрав зарегистрировал отечественный препарат МНН Левотироксин натрия.

В марте петербуржцы более 400 раз жаловались на дефицит L-тироксина, необходимого для нормализации работы щитовидной железы. Сейчас препарат стабильно поступает в городские аптеки. Об этом на своей странице в "ВКонтакте" сообщил Александр Беглов.

Также губернатор рассказал, что Минздрав зарегистрировал отечественный препарат МНН Левотироксин натрия в дозировках – 50 мкг и 100 мкг. Его производит новосибирская компания "Обновление".

На начальном этапе будет производиться 500 тысяч упаковок в месяц, в дальнейшем – 1 млн упаковок.

Ранее в Смольном рассказали, куда жаловаться на повышение цен на лекарства.

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