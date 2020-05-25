Врач рассказал о том, какая система органов не страдает от коронавируса

При этом если с щитовидной железой ранее были проблемы, то после выздоровления от COVID-19, стоит пройти дополнительное обследование.

На данный момент нет сведений о случаях изменения функций щитовидной железы как острое осложнение коронавируса. Об этом рассказала врачи-эндокринолог Наталья Капитонова телеканалу "Санкт-Петербург".

По словам специалиста, от COVID-19 больше всего страдает сердечно-сосудистая система, желудночно-кишечный тракт и легкие.

В то же время людям, у которых были проблемы с щитовидной железой, нужно быть осторожными. В случае, если коронавирус прошел в средней или тяжелой формах, стоит пройти дополнительное обследование. Дело в том, что организм борется с заболеванием и задействует в этом также щитовидную железу. Система активно участвует в борьбе за выздоровление. При появлении первых симптомов нарушения работы эндокринной системы нужно обратиться к врачу.

Ранее врач объяснил, почему в Петербурге от коронавируса умирают реже, чем от гриппа.

Фото: Piter.TV