Врач объяснил, почему в Петербурге от коронавируса умирают реже, чем от гриппа

Также врач отметил, что вести статистику по инфекционным заболеваниям очень трудно.

Бывший главврач инфекционной больницы им. Боткина Алексей Яковлев прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России в Петербурге. Также медик пояснил, почему в городе на Неве от гриппа умирает больше людей, чем от коронавируса. Об этом сообщил "Доктор Питер".

Яковлев попросил обратить внимание на то, что до нынешней эпидемии коронавируса в Петербурге самой тяжелой за последние 10 лет считали ситуацию 2016 года. Тогда от гриппа в городе умерли 450 человек.

Совместно с академиком Лобзиным и профессором Васильевым мы проанализировали ту эпидемию, 102 человека официально умерли именно от гриппа. Еще у 4460 петербуржцев была пневмония, 495 человек из них скончались. После смерти у скончавшихся от пневмонии был выявлен вирус гриппа. По данным этого исследования до 70% внебольничных пневмоний в этот период были вызваны вирусом гриппа. При этом от вирусной пневмонии умерли 340–350 человек. Алексей Яковлев

Также врач отметил, что вести статистику по инфекционным заболеваниям очень трудно. Например, если человек с высокой температурой умер от инсульта, то основной причиной смерти станет все же инсульт.

По словам эксперта, научные данные нередко расходятся с официальной информацией, которую предоставляют медучреждения. Это может происходить по финансовым причинам. Больнице выделяются средства по тарифам ОМС. Поэтому каждое учреждение в данной ситуации будет стремиться к тому, чтобы получить большее финансирование. Яковлев заявил, что такая разница летальных исходов в Москве и Петербурге объясняется тем, как составляется статистика.

Помимо этого, Яковлев считает, что разделять стационары на "пневмонийные" и "ковидные" некорректно. Он уверен, что эта ошибка и стала основной причиной того, что заражается большое количество медперсонала.

В больницах Петербурга свободны около 25% коек.

Фото: Piter.TV