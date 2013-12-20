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В Боткинской больнице в Акушерском отделении открыли дневной стационар
Сегодня, 13:32
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Боткинской больнице в Акушерском отделении открыли дневной стационар

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Дневной стационар позволяет получить всю необходимую помощь беременным с инфекционной патологией без госпитализации в стационар круглосуточного пребывания. 

В Клинической инфекционной больнице имени Боткина на площадке "Пискаревский, 49" на базе Акушерского отделения открылся дневной стационар. Об этом сообщил Комздрав Петербурга. 

Дневной стационар позволяет получить всю необходимую помощь беременным с инфекционной патологией без госпитализации в стационар круглосуточного пребывания. 

В составе отделения есть кабинеты УЗИ, процедурная, смотровые кабинеты, кабинет функциональной диагностики, комната отдыха, а также учебный зал "Школы беременных", где врачи проводят лекции для будущих мам. Дневной стационар оснащен всем необходимым современным оборудованием.

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Фото: Комздрав СПб

Теги: боткинская больница, стационар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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