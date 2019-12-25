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В больницах города свободы около 25% коек
Сегодня, 21:33
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smirenny

В больницах города свободы около 25% коек

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То есть дефицита мест в стационарах не наблюдается.

В стационарах города, которые оказывают экстренную помощь, свободны около 20-25% коек. Об этом сообщили пресс-службе комитета по здравоохранению.

Также в ведомстве отметили, что 23 стационара перепрофилировали для больных коронавирусом, а три крупных учреждения продолжают оказывать экстренную помощь: НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, Елизаветинская больница, Городская больница №26.

Напомним, что 18 апреля родители 30-летней петербурженки нашли тело своей дочери в квартире. Девушка жаловалась на боли в почках, однако диспетчер скорой помощи Калининского района отказала ей в вызове, отметив, что везти пациентку некуда, якобы все больницы переполнены. Девушка скончалась, не дождавшись помощи врачей.

Вице-губернатор Олег Эргашев, комитет по здравоохранению и администрация Калининского района займутся расследованием и в течение трех дней предоставят результаты проделанной работы. 

Ранее мы писали, что глава СК взял под контроль дело об убийстве многодетной матери.

Фото: pixabay

Теги: больницы, койки, коронавирус
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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