В больницах города свободы около 25% коек

То есть дефицита мест в стационарах не наблюдается.

В стационарах города, которые оказывают экстренную помощь, свободны около 20-25% коек. Об этом сообщили пресс-службе комитета по здравоохранению.

Также в ведомстве отметили, что 23 стационара перепрофилировали для больных коронавирусом, а три крупных учреждения продолжают оказывать экстренную помощь: НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, Елизаветинская больница, Городская больница №26.

Напомним, что 18 апреля родители 30-летней петербурженки нашли тело своей дочери в квартире. Девушка жаловалась на боли в почках, однако диспетчер скорой помощи Калининского района отказала ей в вызове, отметив, что везти пациентку некуда, якобы все больницы переполнены. Девушка скончалась, не дождавшись помощи врачей.

Вице-губернатор Олег Эргашев, комитет по здравоохранению и администрация Калининского района займутся расследованием и в течение трех дней предоставят результаты проделанной работы.

Ранее мы писали, что глава СК взял под контроль дело об убийстве многодетной матери.

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