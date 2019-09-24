Глава СК взял под контроль дело об убийстве многодетной матери

Выяснилось, что семья находилась од наблюдением инспектора отдела по делам несовершеннолетних и опеки Невского района.

Глава СК Александр Бастрыкин ждет доклада о расследовании дела в отношении мужчины, обвиняемого в избиении до смерти матери пятерых детей в Петербурге. Об этом сообщили на сайте СК России.

Напомним, что по версии следствия, 15 мая в квартире одного из домов по Дальневосточному проспекту петербуржец в ходе ссоре жестоко избил свою сожительницу на глазах пятерых несовершеннолетних детей. Женщину госпитализировали, однако врачи не смогли спасти жизнь потерпевшей. Мужчину заключили под стражу на два месяца.

Детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина заявила в своем Twitter, что многодетная семья получила от государства квартиру и находилась под наблюдением инспектора отдела по делам несовершеннолетних и опеки Невского района. Сейчас решается о передаче опеки над детьми дедушке.

Ранее мы писали, что сожитель забил женщину до смерти на глазах пятерых детей.

Фото: vk.com/sledcomru