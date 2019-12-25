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Результаты проверки скорой помощи Калининского района дадут в течение трех дней
Сегодня, 21:26
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smirenny

Результаты проверки скорой помощи Калининского района дадут в течение трех дней

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Расследованием займутся Олег Эргашев, комитет по здравоохранению и администрация района.

Губернатор города поручил провести служебное расследование в отношении службы неотложной медицинской помощи в Калининском районе, сообщили в пресс-службе Смольного. 

Вице-губернатор Олег Эргашев, комитет по здравоохранению и администрация Калининского района займутся расследованием и в течение трех дней предоставят результаты проделанной работы. 

Напомним, что 18 апреля родители 30-летней петербурженки нашли тело своей дочери в квартире. Девушка жаловалась на боли в почках, однако диспетчер скорой помощи Калининского района отказала ей в вызове, отметив, что везти пациентку некуда, якобы все больницы переполнены. Девушка скончалась, не дождавшись помощи врачей.

Мама девушки написала заявление в прокуратуру. Сейчас в поликлинике № 54 врачебная комиссия проводит проверку.

Ранее мы писали, что в пожаре на Северном проспекте погибли два человека.

Фото: pixabay

Теги: девушка умерла не дождавшись скорой, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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