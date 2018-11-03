Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Каналы Арт-репортажи
Сегодня, 0:27
0
kinolikbez
39
Код вставки плеера

ЛЮБИ МЕНЯ, КАК Я ТЕБЯ: выставка Ирины Дрозд в Музее сновидений Зигмунда Фрейда

0
 
 

Согласно ненаучному определению Якова Кальменса, постмодернизм - это превращение ужасного в прекрасное. На выставке Ирины Дрозд в Музее сновидений детские и взрослые страхи трансформируются в пленительные и загадочные образы, в творения чистой, но грозной красоты..

 ЛЮБИ МЕНЯ, КАК Я ТЕБЯ: выставка Ирины Дрозд в Музее сновидений Зигмунда Фрейда АРТЛИКБЕЗ № 161 арт-гиды: Яков Кальменс, Вячеслав Корнев оператор: Андрей Кузькин, музыка: Zeropage Санкт-Петербург, 30 октября 2018

3 фотографии
предыдущие следующие
Теги: арт , артликбез
Категории: Арт-репортажи

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5