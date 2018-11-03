ЛЮБИ МЕНЯ, КАК Я ТЕБЯ: выставка Ирины Дрозд в Музее сновидений Зигмунда Фрейда АРТЛИКБЕЗ № 161 арт-гиды: Яков Кальменс, Вячеслав Корнев оператор: Андрей Кузькин, музыка: Zeropage Санкт-Петербург, 30 октября 2018
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Согласно ненаучному определению Якова Кальменса, постмодернизм - это превращение ужасного в прекрасное. На выставке Ирины Дрозд в Музее сновидений детские и взрослые страхи трансформируются в пленительные и загадочные образы, в творения чистой, но грозной красоты..
ЛЮБИ МЕНЯ, КАК Я ТЕБЯ: выставка Ирины Дрозд в Музее сновидений Зигмунда Фрейда АРТЛИКБЕЗ № 161 арт-гиды: Яков Кальменс, Вячеслав Корнев оператор: Андрей Кузькин, музыка: Zeropage Санкт-Петербург, 30 октября 2018