ЛЮБИ МЕНЯ, КАК Я ТЕБЯ: выставка Ирины Дрозд в Музее сновидений Зигмунда Фрейда

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Согласно ненаучному определению Якова Кальменса, постмодернизм - это превращение ужасного в прекрасное. На выставке Ирины Дрозд в Музее сновидений детские и взрослые страхи трансформируются в пленительные и загадочные образы, в творения чистой, но грозной красоты..