ЛСР продал почти 10 га на намыве Васильевского острова

По предварительным оценкам, сумма этой сделки составила от 17 до 18 млрд рублей.

Группа Element приобрела у компании ЛСР земельный участок площадью 9,8 га на южном намыве Васильевского острова. По предварительным оценкам, сумма этой сделки составила от 17 до 18 млрд рублей. Как пишет "Деловой Петербург", участок имеет лицензию на сооружение 340 тыс. кв.м недвижимости, в том числе 160 тыс. кв.м жилых помещений и два социальных объекта — школу, рассчитанную на 275 учеников, и детский сад на 75 мест.

На сегодняшний день Element занимается реализацией 106 тыс. кв. м объектов премиум-класса в Петербурге.

В 2023 году компания также приобрела у ЛСР участок площадью 2,2 га для возведения апартаментов премиум-класса на улице Ремесленной.

Ранее мы сообщили о том, что новый гостиничный комплекс появится в Петроградском районе.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)