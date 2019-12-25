Новый гостиничный комплекс появится в Петроградском районе

Проект направлен на развитие туристической инфраструктуры района.

На Петроградской стороне Санкт-Петербурга начнется строительство современного гостиничного комплекса от компании "ЛСР. ОТЕЛЬ". Проект, одобренный градостроительной комиссией, будет реализован на улице Красного Курсанта. Новый отель предложит номера с кухонными зонами общей площадью 11 300 кв.м, рассказал портал "Строительный Петербург".

Проект направлен на развитие туристической инфраструктуры района и предусматривает модернизацию транспортных объектов, включая перекресток Чкаловского проспекта. Это улучшит транспортную доступность и безопасность района.

Гостиница станет частью национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", привлекая больше туристов в Санкт-Петербург.

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