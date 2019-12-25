ЛСР планирует увеличить площадь застройки у Муринской дороги

Комитет по градостроительству и архитектуре выпустил распоряжение о подготовке документации по планировке территории.

В четверг, 2 декабря, в Петербурге комитет по градостроительству и архитектуре выпустил распоряжение о подготовке документации по планировке территории, ограниченной Муринской дорогой, Пискаревским проспектом и Муринским ручьем в Красногвардейском районе.

Так, согласно информации документа, по обращению ООО "ЛСР. Недвижимость – СЗ" необходимо выполнить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории площадью более 31 гектара. Это нужно сделать до 10 ноября.

Добавим, что на прилегающих территориях ЛСР уже реализует несколько проектов, в частности, там уже построен ЖК "Новая Охта", недалеко в стадии строительства находится ЖК "Цветной город", а с противоположной стороны КАД – ЖК "Ручьи".

Отметим, что рядом с участком будущего строительства находится бывший центр выдачи заказов обанкротившегося "Юлмарта". Земли у ретейлера выкупила компания "Ридекс", которая намерена построить там склады.

Ранее пресс-служба "Группы ЛСР" прокомментировала ситуацию с разгромленной парадной в жилом комплексе бизнес-класса "Цивилизация на Неве". Утром 1 декабря жильцы обнаружили залитые маслом лестницы, разрисованные стены и потоп в лифте. Причины произошедшего в компании пока назвать не могут. Все повреждения пообещали устранить в ближайшее время.

Фото: Piter.tv

