В мае для пассажиров общественного транспорта в Петербурге запустят личный кабинет

При помощи нового приложения можно будет узнать данные о совершенных поездках и создавать отложенный платеж на карте «Подорожник».

В Северной столице практически подошла к концу разработка личного кабинета пассажира общественного транспорта. Новый городской сервис в форме приложения будет запущен уже в мае. Об этом сообщила пресс-служба городского комтранса.

При помощи личного кабинета любой пассажир сможет узнать данные о совершенных поездках и создавать отложенный платеж на карте "Подорожник": этот вид проездного будет доступен пользователям в виртуальном виде. В процессе развития приложения, туда добавят и другие проездные, втом числе и льготные.

Зайти в линый кабинет возможно пр помощи портала общественного транспорта и сайта ГКУ "Организатор перевозок".

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