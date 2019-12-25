Опоры ЛЭП в Ленобласти защитили от птиц и их гнезд

Чтобы минимизировать риски, энергетические службы регулярно осматривают линии электропередач.

Более 1100 птицезащитных устройств установлено на опорах линий электропередачи (ЛЭП) и подстанциях в Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Птицы часто выбирают опоры ЛЭП и открытые подстанции для обустройства гнезд. Они строят свои жилища, используя различные материалы, включая куски проволоки. Эти элементы могут попасть на провода или неизолированные участки электрооборудования, создавая потенциальную угрозу.

Чтобы минимизировать риски, энергетические службы регулярно осматривают линии электропередач.