ЛДПР призвала увеличить норматив финансирования льготных лекарств

Сергей Леонов объяснил, как государство может помочь справляться с затратами в сфере здравоохранения.

ЛДПР предлагает увеличить на российской территории федеральный норматив финансирования льготного лекарственного обеспечения и ежегодно индексировать его с учетом роста цен. Соответствующее заявление в комментарии журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал председатель профильного комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов. Парламентарий из нижней палаты уточнил, что такое решение позволит властям снизить нагрузку на регионы страны и повысить доступность препаратов для пациентов. Законодатель уверен, что недоступность льготных препаратов все еще является одной из главных проблем.

Фактические затраты регионов на одного льготника превышают в 4,5 раза утвержденный федеральный норматив, который составляет 1 326 рублей в месяц. Сергей Леонов, депутат ГД РФ

Депуутат пояснил, что некоторые региональные бюджеты испытывают сложности с финансированием лекарственного обеспечения, в том числе в отношении пациентов, которые после достижения 19 лет переходят из фонда "Круг добра" на местное обеспечение.

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