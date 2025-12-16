Сергей Леонов призвал знать меру в употреблении таких напитков.

Напитки с сахарозаменителем могут стать временной альтернативой газировке с сахаром, однако регулярное употребление негативно скажется на здоровье человека. Соответствующее заявление в комментарии журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал председатель профильного комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов из партии ЛДПР. Парламентарий из нижней палаты уточнил, что лоупотребление напитками с сахаром способствует развитию у пациента сахарного диабета II типа и сердечно-сосудистых заболеваний.Такж важно знать, что из-за газировки с заменителем сахара у россиянина могут появиться такие же заболевания, если пить ее слишком часто.

Сладкие газированные напитки с сахарозаменителем в своем составе могут служить краткосрочной заменой напиткам с сахаром для людей из группы повышенного метаболического риска, регулярное и длительное их потребление не рекомендуется. Сергей Леонов, депутат ГД РФ

"Проще говоря: риски от чрезмерного потребления напитков с сахарозаменителем аналогичны рискам для напитков с сахаром. Поэтому считаю, что необходимо предусмотреть в Государственной стратегии развития здорового образа жизни меры, направленные на сокращение потребления как напитков с сахаром, так и газировки с сахарозаменителем в своем составе", - подчеркнул Леонов.

В ГД выразили недоумение в связи с ценами анализов на энцефалит и боррелиоз.

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