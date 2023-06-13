ЛДПР представит нейросеть "Жириновский" на ПМЭФ

Презентация нейросети состоится 15 июня.

ЛДПР представит нейросеть "Жириновский" на Петербургском экономическом международном форуме, который пройдет с 14-го по 17 июня. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу фракции в Госдуме.

Работа по созданию искусственным интеллектом идет полным ходом. Презентация нейросети состоится 15 июня. Алгоритм работает и в данный момент проходит тестирование. Также в пресс-службе ЛДПР отметили, что задача нейросети "Жириновский" будет исключительно просветительская.

Ранее мы сообщали, что власти Петербурга готовы заключить соглашения на сумму более 500 млрд рублей в рамках ПМЭФ.

Видео: Telegram / РИА Новости